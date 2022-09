14 SHARES Condividi Tweet

‘La politica ha un tratto di irrazionalità che la rende imprevedibile e perciò affascinante. In queste settimane di campagna elettorale assisto – non senza soddisfazione, ammetto – a un fenomeno curioso: la riaggregazione spontanea e silenziosa dell’elettorato democristiano. Il fenomeno è evidente nel collegio di Avellino, dove sono candidato, ma l’eco mi arriva da tutta Italia: antiche diatribe correntizie sono dimenticate, scissioni lontane sembrano non sanguinare più. Siamo invecchiati, certo, ma qui fa impressione rivedere unito un piccolo mondo ancora vividamente espressivo di quella che fu la più forte classe dirigente dell’Italia che vinceva. L’anomalia è che tutto questo avviene nel segno di un centrodestra guidato da Giorgia Meloni, che proprio democristiana non è. Eppure qualche spiegazione si scopre, grattando sotto il paradosso‘.

