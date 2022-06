Sanità Irpinia: a Ferrante la guida dell’Asl, Morgante va a Benevento

22 SHARES Condividi Tweet

Nella seduta di oggi della Giunta Regionale, il Presidente Vincenzo De Luca ha comunicato le nomine dei 13 Direttori generali di Asl, Aziende Ospedaliere e Policlinici, che entreranno in carica alla scadenza prevista dai contratti già in essere.

Per la provincia di Avellino una riconferma e un ritorno. La riconferma è per il napoletano Renato Pizzuti alla guida del “Moscati” di Avellino. Il ritorno invece è per l’irpino Mario Ferrante alla direzione generale dell’Asl Avellino. Maria Morgante, che aveva raggiunto il limite massimo di mandati possibili a via degli Imbimbo, prenderà il posto di Ferrante al vertice dell’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento. Si tratta quindi di un doppio passaggio del testimone tra i due.

Queste tutte le nomine:

Azienda Cardarelli: Antonio D’Amore

Azienda dei Colli: Anna Iervolino

Policlinico Federico II: Giuseppe Longo, d’intesa con il Rettore Matteo Lorito

Policlinico Vanvitelli: Ferdinando Russo, d’intesa con il Rettore Gianfranco Nicoletti

Asl Napoli 1: Ciro Verdoliva

Asl Napoli 2: Mario Iervolino

Asl Napoli 3: Giuseppe Russo

Azienda Moscati Avellino: Renato Pizzuti

Asl Avellino: Mario Ferrante

Azienda San Pio Benevento: Maria Morgante

Asl Benevento: Gennaro Volpe

Asl Caserta: Amedeo Blasotti

Asl Salerno: Gennaro Sosto

Inoltre, il dott. Gennaro Sosto rimarrà responsabile del procedimento per la realizzazione del nuovo ospedale unico della Costiera Sorrentina; il dott. Maurizio Di Mauro sarà impegnato nella struttura centrale dell’Assessorato alla Salute; il dott. Antonio Giordano, che va in quiescenza, mantiene l’attuale incarico commissariale.

“E’ un impegno a valorizzare e a non disperdere tutte le esperienze amministrative che si sono sviluppate in questi anni difficili”, dichiara la Giunta regionale.

Condividi su: