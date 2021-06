16 SHARES Condividi Tweet

Il 12 giugno 2021, il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi conferirà la Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri, quale riconoscimento, in particolare, per il soccorso fornito alle popolazioni colpite dal terremoto del 1980. La cerimonia (già prevista in occasione del 40° anniversario del terremoto ma rimandata a causa dell’evoluzione della situazione sanitaria legata al COVID-19) si terrà alle ore 10.30 nell’Abbazia del Goleto, nel rispetto delle restrizioni determinate dalla pandemia.

Il programma, oltre agli interventi ufficiali, comprenderà alcune testimonianze di sopravvissuti al tragico sisma. L’evento, aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà trasmesso in diretta streaming dalle emittenti IrpiniaTV, Ottochannel e PrimaTivvù-Telenostra.

