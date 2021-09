22 SHARES Condividi Tweet

Nuovi arrivi dall’Afghanistan in un’Irpinia che si apre all’accoglienza. Oggi pomeriggio entrano in provincia due nuclei familiari. Il primo, sei persone in tutto con quattro bambini, raggiungerà l’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi. Qui i profughi in fuga dai talebani alloggeranno nei primi tempi prima del trasferimento nel centro del paese. Per Sant’Angelo si tratta della terza famiglia ospitate, le prime due erano arrivate pochi giorni fa e ora vivono nel centro storico del paese altirpino.

L’altro nuclei familiare, sette persone, verrà accolto nel Comune di Montoro. Entrambe le iniziative di solidarietà sono state possibili con una procedura concordata dalla Prefettura di Avellino. I rappresentanti del Governo sul territorio stanno curando questa prima fase emergenziale. I rifugiati arrivano in Irpinia dopo un periodo di quarantena effettuato nei principali hub italiani.

