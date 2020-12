18 SHARES Condividi Tweet

Il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi risponde al consigliere Michele Policano, uscito dalla maggioranza con una serie di critiche all’amministrazione comunale. Marco Marandino parla di “una scelta che non è improvvisa, ma che sembra un ammiccamento ad altre forze politiche”. Il consigliere è anche segretario di circolo Pd di Sant’Angelo, ma sulla vicenda partitica Marandino non entra.

La replica è principalmente sul piano amministrativo: “Probabilmente il consigliere ha dimenticato di dare lui per primo delle risposte effettive ai cittadini rispetto alle deleghe di sua stretta competenza, come il turismo oppure i fondi europei. A me umanamente dispiace per la sua scelta, ma della sua insoddisfazione portata oggi allo scoperto non trovo riscontro in nessuno dei passaggi amministrativi che si sono succeduti nel tempo. E mi pare strano che il nostro percorso insieme si interrompa dopo due anni e mezzo di amministrazione. Allora sembra evidente che questa sua decisione, amministrativamente incomprensibile, rientri in altri interessi o aspirazioni che non intendo certo valutare o giudicare”.

Policano aveva infatti rimesso le deleghe nelle mani del sindaco e aveva dichiarato di voler essere indipendente in consiglio comunale. “Si cerca di volare alto, ma senza attenzione all’ordinario”, le parole di Policano.

“Policano – aggiunge poi il primo cittadino – dimentica molte cose. Per esempio il fatto che sulle reti idriche abbiamo da poco investito duecentomila euro con lavori già appaltati. Gli ricordo pure che sono stati ultimati negli ultimi mesi numerosi lavori. La sistemazione a verde di via Rocco, via Caracciolo. Il centro di protezione civile, l’ex edificio del De Sanctis, il teatro comunale presso il centro sociale, la videosorveglianza. Il paese non ha bisogno di veleno ma di serenità e speranza”.

E il sindaco chiude: “Non posso che lanciare un appello alle persone che avevano sostenuto Michele Policano nella campagna elettorale che ci portò al Comune, che in lui avevano riposto una fiducia. A quelle persone che speravano di poter ottenere delle risposte concrete ad esigenze concrete. Sappiano che troveranno negli altri componenti dell’amministrazione chi si farà carico del loro bisogno. Noi come squadra di maggioranza andremo avanti con la realizzazione del programma”.

