Nel centenario della nascita di Italo Calvino, “Se una notte in Irpinia un viaggiatore” rappresenta un omaggio al libro infinto dello scrittore e intellettuale italiano: un’opera post-moderna sorprendente, che riflette sulle molte e diverse possibilità della narrazione, nell’impossibilità di giungere non solo a una conclusione, ma a una conoscenza definitiva della realtà.

È un’opera di inizi, di stimoli, di continue fascinazioni, esattamente come questo progetto: una prima esperienza per raccontare un territorio in modo diverso, sia ai suoi stessi abitanti che ai visitatori, offrendo uno sguardo rinnovato, ampio e curioso. Un percorso in sei tappe per sei comuni dell’Irpinia, seguendo il filo di un racconto unico alla scoperta di luoghi nascosti e bellissimi, inattesi proprio come le pagine che il Lettore e la Lettrice di Calvino sfogliano alla ricerca di una fine che non arriva mai, perché ogni nuovo inizio è vita, movimento, eccitazione, smarrimento.

Attraverso performance musicali, teatrali, mostre digitali, masterclass, itinerari, degustazioni, che altro non sono che mezzi altri per raccontare storie, i paesi si animeranno di narrazioni nel nome di Calvino e i partecipanti diventeranno Lettori e, insieme, Viaggiatori.

Ogni evento avrà il nome di uno dei capitoli dei meta-libri ripercorsi nell’opera calviniana, inseriti in una cornice di incipit: tutti aperti e nessuno concluso. “Sporgendosi dalla costa scoscesa”sarà il primo approdo di questo percorso, a San Michele di Serino. Seguirà a Serino “Sul tappetto di foglie illuminato dalla luna”e ancora Montella, con “Quale storia laggiù attende la fine”. Si continua ad Aiello del Sabato e Forino, protagonisti rispettivamente dei capitoli “In una rete di linee che si allacciano” e “Senza temere il vento e la vertigine”. “Guarda in basso dove l’ombra s’addensa”è invece il capitolo che si aprirà a Montefalcione.

Tutti i dettagli del programma saranno presentati mercoledì alle ore 16 nella Sala del Circolo della Stampa. Parteciperanno alla conferenza: Rino Buonopane – Sindaco di Montella e Presidente della Provincia – insieme a Sebastiano Gaeta – Sindaco di Aiello, Comune capofila del progetto – al primo cittadino di San Michele di Serino, Michele Boccia, al Sindaco di Serino Vito Pelosi, a Vito Olivieri – Sindaco di Forino – e al Sindaco di Montefalcione, Angelo Antonio D’Agostino. Al tavolo dei relatori anche il direttore artistico Felice Caputo, il Direttore Generale di Elementi srls Domenico Galasso e Alessio Iannillo, CEO di ForMab, che curerà la Masterclass e il corso di Formazione in Organizzazione e gestione di eventi.

“Se una notte in Irpinia un viaggiatore”, è un progetto finanziato nell’ambito del “Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale. Periodo di svolgimento giugno 2023 – maggio 2024” a valere sui fondi POC Campania 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”

