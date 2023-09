24 SHARES Condividi Tweet

La Sezione Irpinia dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in occasione della NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2023, presenta: RICORDO_CONOSCO_RIDUCO- 28-29 settembre 2023. La Scienza itinerante: una passeggiata scientifica nelle piazze di Grottaminarda (AV)– Piazza XVI Marzo 1978 e Lioni (AV)- Piazza della Vittoria.

Il percorso, ricordo_conosco_riduco rivolto in primis ai bambini e alla cittadinanza, prevede tre momenti differenti concepiti con lo scopo di aumentare la conoscenza del fenomeno terremoto, attraverso due strumenti chiave come la memoria storica, e la conoscenza scientifica dei terremoti. Questi due elementi sono infatti fondamentali per raggiungere il fine ultimo di incrementare nel visitatore la percezione e la consapevolezza del rischio sismico e, di conseguenza, la capacità di applicare tutte quelle buone norme utili a ridurlo.

Il percorso è così articolato: “A passeggio tra i terremoti”, una passeggiata scientifica in piazza, guidati dagli esperti sismologi, per capire di più sul fenomeno terremoto, caratterizzata da pannelli divulgativi ed exhibit interattivi sui terremoti in generale, utili a richiamare la memoria storica (quali terremoti ricordiamo? e cosa ricordiamo di essi?) e aumentare la conoscenza di questo fenomeno naturale; “Facciamo un Terremoto!!”: pannelli, exhibit interattivi e giochi che aiutano divertendo, ad assumere la percezione del rischio sismico a cui siamo esposti e i primi fondamentali elementi utili alla riduzione dello stesso; “Il SismoQuiz”: quiz dedicati in primis a bambini e ragazzi tra i 6 e 14 anni per un simpatico momento di confronto su quanto appreso interagendo e giocando con i sismologi.

Di seguito il programma.

Giovedi, 28 settembre 2023- Lioni (AV), Piazza della Vittoria

● ore17.30: saluti dalla Direttrice della Sezione Irpinia dell’INGV Dott.ssa Annamaria Vicari e dal Sindaco di Lioni Dott. Yuri Gioino

● ore 18.00: apertura del percorso divulgativo “Ricordo_Conosco_Riduco”: Luigi Zarrilli, INGV Sezione Irpinia

PERCORSO DIVULGATIVO: Ricordo_Conosco_Riduco

● “A passeggio tra i terremoti”: una passeggiata scientifica in piazza per capire di più sul fenomeno terremoto

● “facciamo un Terremoto!!”: pannelli, exhibit interattivi e giochi

● “Il SismoQuiz”: quiz dedicati a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni Sarà aperto ai visitatori dalle 18.00 alle 24.00.

Venerdì, 29 settembre 2023- Grottaminarda (AV), Piazza XVI Marzo 1968

– ore 17.30: saluti della Direttrice della Sezione Irpinia dell’INGV Dott.ssa Annamaria Vicari e dal Sindaco di Grottaminarda Dott. Marcantonio Spera

– ore 18.00: Apertura del percorso divulgativo “Ricordo_Conosco_Riduco”: Luigi Zarrilli, INGV Sezione Irpinia.

PERCORSO DIVULGATIVO: Ricordo_Conosco_Riduco

● “A passeggio tra i terremoti”: una passeggiata scientifica in piazza per capire di più sul fenomeno terremoto

● “facciamo un Terremoto!!”: pannelli, exhibit interattivi e giochi

● “Il SismoQuiz”: quiz dedicati in primis a bambini e ragazzi tra i 6 e 14 anni. Sarà aperto ai visitatori dalle 18.00 alle 24.00.

