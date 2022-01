Seggiovie Laceno, proroga di 20 giorni per le offerte

18 SHARES Condividi Tweet

Prorogata la scadenza per la presentazione delle offerte sulle nuove seggiovie del Laceno. “Il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 3 Gennaio – scrive il sindaco di Bagnoli Irpino, Filippo Nigro -. Ma diverse aziende, che con nostra soddisfazione sono venute a prendere visione dei luoghi e delle aree dell’intervento, hanno manifestato la difficoltà a costruire una offerta adeguata in conseguenza della chiusura per le festività natalizie. Così è stata concessa una proroga di 21 giorni, per consentire cioè alle aziende interessate di costruire la migliore offerta possibile, in linea con le nostre aspettative. Il nuovo termine per la presentazione delle offerte, dunque, è fissato al prossimo 24 Gennaio”.

La proroga era stata ufficializzata nei giorni scorsi da Acamir, l’agenzia campana per la mobilità e le infrastrutture che sta affiancando il Comune altirpino in questa fase, e pubblicata sui canali dell’agenzia stessa.

