Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha emanato il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale (scadenza 26 Gennaio 2022, ore 14). I progetti del Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia, ammessi a finanziamento, nell’ambito del Programma “Anime Salve”, prevedono l’impiego di 79 volontari su tutto il territorio dell’ ambito A3.

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti indicati dal bando. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, articolati in 5 giorni, dove i giovani volontari saranno coinvolti in azioni volte a migliorare il proprio territorio, promuovere la cultura e supportare i cittadini. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto e riceverà un rimborso mensile di € 444,30. euro.

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Dol (Domanda On Line) predisposta dal Dipartimento, che consente ai giovani di compilare e inviare l’istanza di partecipazione attraverso pc, tablet o smartphone. Le domande trasmesse con modalità diversa non saranno prese in considerazione (art. 6 del bando). La piattaforma Dol è raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

“Invito tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni a cogliere la preziosa opportunità di partecipare al Servizio Civile Universale – dichiara Stefano Farina Presidente del CdA -, un’occasione per misurarsi con il mondo del lavoro e confrontarsi con le tante realtà in ambito sociale. L’esperienza del Servizio Civile è un arricchimento non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano e di confronto con altri giovani e con le realtà lavorative. Attraverso il proprio impegno, infatti, si potrà contribuire a progetti importanti nel mondo del sociale diventando protagonisti di azioni di solidarietà e aiuto verso persone più fragili. Sul sito del Consorzio www.consorzioaltairpinia.it, troverete tutte le informazioni utili per partecipare”.

Il bando di selezione di 79 Operatori Volontari di Servizio Civile Universale è articolato in 3 progetti di seguito specificati:

“Educare all’Autonomia Rispettando la Diversità 2021”, per l’impiego di n. 27 operatori volontari, di cui n. 7 posti dedicati ai giovani con minori opportunità (difficoltà economiche GMO);

“Supporto agli Anziani e loro caregivers”, per l’impiego di n. 26 operatori volontari, di cui n. 7 posti dedicati ai giovani con minori opportunità (difficoltà economiche GMO);

“Animazione ed educazione intergenerazionale. Nuove modalità di educazione alla Solidarietà”, per l’impiego di n. 26 Volontari, di cui n. 7 posti dedicati ai giovani con minori opportunità (difficoltà economiche GMO);

Per ulteriori informazioni telefonare 0827.42992 – 393.9239807

