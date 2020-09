Sfida al ribasso nel centrodestra, Lega avanti in Irpinia

18 SHARES Condividi Tweet

Centrodestra in grande affanno in Irpinia dove la percentuale dei voti ottenuti supera di poco il 16%. Caldoro quindi non convince in provincia di Avellino, in accordo con il trend regionale.

Nella coalizione nessuna lista si impone. Lo spoglio è tuttora in corso. La Lega, cui va la medaglia di primo partito, supera il 4%, dato molto al di sotto di quello incassato un anno fa per le Europee. Non è bastata la visita del leader Salvini ad Ariano Irpino per bissare i consensi di maggio 2019. Per Fratelli d’Italia la percentuale è superiore al 3. Risultato pressoché simile, ma sotto al 3%, per Forza Italia e la civica Caldoro presidente.

E, come cinque anni fa, il centrodestra potrebbe restare all’asciutto non riuscendo a eleggere nessun consigliere regionale in Irpinia.

