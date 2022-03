Si toglie la vita in officina, tragedia a Castelfranci

18 SHARES Condividi Tweet

Tragedia nella mattinata in Alta Irpinia. Un 52enne di Castelfranci, S.C., è stato trovato senza vita nella sua officina di contrada Vallicelli. L’uomo si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. Inutili i tentativi di soccorso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Montella. Ignote al momento le cause che lo avrebbero spinto al gesto estremo, non si escludono anche altre dinamiche. Lascia moglie e due figli.

