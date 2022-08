Sponz Fest, entra nel vivo il programma firmato da Capossela

20 SHARES Condividi Tweet

Dopo la serata inaugurale di domenica 21 agosto nell’ambito della Festa del Libro a Sant’Andrea di Conza, comincia la settimana di Sponz Coultura, decima edizione del Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela, che si svolgerà fino al 27 agosto in Alta Irpinia. Giornate ricche e intense che come ogni anno coinvolgeranno musicisti, artisti e personalità del mondo della cultura che attraverso concerti, laboratori, incontri e percorsi sonori e tematici tra i sentieri esploreranno la tematica di questa edizione, ragionando sul rapporto tra coltura e cultura della terra, sull’idea del coltivare: coltivare la terra, ma anche le idee, i pensieri, il senso civico.

Lunedì 22 agosto Sponz Coultura continuerà ad abitare Sant’Andrea di Conza: si comincia all’Episcopio alle 18.30 con Il suolo ci parla, un dialogo tra il giornalista e scrittore Stefano Liberti, autore di Terra Bruciata, libro in cui racconta le fragilità del nostro Paese di fronte alla crisi ambientale, e il professore del Politecnico di Milano Paolo Pileri, autore di L’intelligenza del suolo in cui spiega perché è indispensabile proteggere la pelle del pianeta e salvare dal cemento l’ecosistema più fragile. Il dialogo sarà accompagnato dalle musiche di Fabio Mina tratte da Il significato delle ali, composizione che vuole celebrare quelle culture antiche, oggi nascoste, isolate, considerate “primitive”, ma che sono in realtà un esempio di consapevolezza, rispetto, forza e libertà.

A seguire, la proiezione di La Terra (1930) del regista ucraino Aleksandr Dovženko, introdotta da Paolo Speranza, storico del cinema e redattore di “Cinema Sud”. Il film sarà musicato dal vivo da Fabio Mina in collaborazione con Giovannangelo de Gennaro e Peppe Leone. Il centro storico del paese sarà poi travolto dall’irriverente energia balcanica del virtuoso del violino Fabrice Martinez insieme all’Axon Orkestra, mentre nei vicoli del paese risuoneranno il tamburello di Peppe Leone, lo psychedelic cuban blues di Sol Ruiz, i flauti di Giovannangelo de Gennaro, il violino di Mikey Kenney.

Verso mezzanotte, Vincenzo Costantino “Cinaski” presenterà la sua ultima fatica letteraria, I (miei) poeti rock, accompagnato dalla chitarra di Victor Herrero. La serata culminerà con il live gioioso, estroverso e disinvolto, tra testi autoriali e arrangiamenti sbilenchi e mai banali, di Slavi Bravissime Persone, progetto speciale che coinvolge musicisti dei NOBRAINO, DUO BUCOLICO e Supermarket, band di culto del panorama indie underground italiano.

Sponz Coultura è programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso la Scabec – Società Campana Beni Culturali, lo Sponz Fest è prodotto dall’Associazione Sponziamoci, La Cupa e International Music and Arts (IMARTS), in collaborazione con i comuni di Andretta, Calitri, Sant’Andrea di Conza e per la prima volta in collaborazione con il Forum Giovani di Calitri. Tutti gli eventi di Sponz Coultura sono gratuiti, a eccezione del concerto finale di sabato 27 agosto (Biglietti qui: https://bit.ly/sponz2022 ).

SPONZ COULTURA

IL PROGRAMMA

in continuo aggiornamento

Domenica 21 agosto – Sant’Andrea di Conza

Teatro Episcopio

In serata – 21.30

Nell’ambito della decima edizione della Festa del Libro – in collaborazione con Sponz Fest 2022 – Coultura – Erberto Petoia incontra Vinicio Capossela sul tema delle terre dell’osso, da Eclissica (Feltrinelli, 2021)

Lunedì 22 agosto – Sant’Andrea di Conza

Episcopio

Tardo pomeriggio – 18.30

Il suolo ci parla

con Stefano Liberti e Paolo Pileri

musiche di Fabio Mina (flauti e campioni) tratte da Il significato delle ali

A seguire

Proiezione di La Terra (1930) di Aleksandr Dovženko

Introduce Paolo Speranza

Il film è musicato dal vivo da Fabio Mina in collaborazione con Giovannangelo de Gennaro e Peppe Leone

Centro storico di Sant’Andrea di Conza

Concerto di Fabrice Martinez & Axon Orkestra

Suonatori a piede libero per i vicoli: Peppe Leone, Sol Ruiz, Giovannangelo de Gennaro e Mikey Kenney

Verso mezzanotte

Vincenzo Costantino “Cinaski” presenta I (miei) poeti rock

accompagnato dalla chitarra di Victor Herrero

A mezzanotte

Slavi Bravissime Persone in concerto

Martedì 23 agosto

Giornata di riposo

Mercoledì 24 agosto – Andretta

Piazzetta Cavalier Russo (zona Castello)

Ore 18.00

Rita Labruna e Franco Cafazzo presentano:

Colturiamo, vicende di donne

voci narranti: Alessandra Mariani, Antonietta Gnerre, Giovanna Di Paola, Monia Gaita, Rita Labruna, Rosaria Carifano, Teresa Stiso

A seguire

Faraualla in concerto – Sospiro – Dal profondo la natura originaria, la materia primigenia espressa nel canto.

Durante la giornata sarà visitabile la casa di Pasquale Stiso, oggi Centro rifugio per donne vittime di violenza.

Ore 21.30 – piazza F. Tedesco

America promised land: Bobby Solo in concerto, introduced by Cicc’ Bennett

A seguire

Micah P. Hinson in concerto

Giovedì 25 agosto – Calitri, centro storico

ore 8,30 – Fontana dei Provolacchi

Camminata in collaborazione con Irpinia Trekking sul nuovo sentiero, preparato dalla Comunità Montana Alta Irpinia – Calitri, che conduce al Lago delle Canne

Dalle 16 alle 19 – Cinema Rossini

Terra madre

Proiezione di Donne di terra di Elisa Flaminia Inno e Due donne al di là della legge di Raffaele Schettino alla presenza degli autori.

Ore 16.45 – Piazza Repubblica

radioplaza presenta Anomalia: colture genuine, culture clandestine.

Ore 17 – Uliveto

Apertura campeggio libero (camping selvatico senza prenotazione)

L’area campeggio è disponibile dal 25 al 27 agosto

Ore 17 – Località Gagliano

Apertura del “Mercato Genuino Clandestino”

Il mercato sarà aperto dal 25 al 27 agosto

ore 17.30 – Luciano Capossela presenta: SC○ultura

Presso SMAC Scuola Museo Arte Ceramica. Ex Istituto D’Arte Salvatore Scoca.

ore 18 – Chiesa di San Bernardino

Sentiero della Cùpa

Paths of freedom / Sentieri di libertà con Mikey Kenney (violino e voce)

Ore 19 – Piazza della Repubblica

Le terre alte. Un progetto al centro dei margini

con Luigi Frusciante, Ugo Morelli, Peppino Pelullo e Mario Salzarulo

Coordina Generoso Picone

A partire dalle ore 19:30 – Via Francesco de Sanctis (detta Strada del mercato)

Cena con cannazze, piatto tipico calitrano

Ore 21.30 – Piazzale dell’Immacolata

Nada in concerto

A mezzanotte circa – Piazzale dell’Immacolata

Parole d’altrove

Una notte con le musiche dell’assenza: rebetiko, tango, duende, saudade e rancheras.

Con Luciano Tobaldi, Giancarlo Bianchetti e Silvania Dos Santos, Dimitris Mystakidis, Vinicio Capossela, Victor Herrero e Sol Ruiz

Venerdì 26 agosto – Calitri

Località Gagliano

Mattina

Ore 10.30 – 13 – area Neviera

“Semi In Aria”– Laboratorio a cura di Terra Masta in collaborazione con “Mercato Genuino Clandestino” su permacultura, agroecologia e rigenerAzione eco-.sociale

Ore 15.30 – 17 – area Neviera

Laboratorio “Filosofia agricola” con Tlon di Andrea Colamedici e Maura Gancitano



Ore 17 – Località Gagliano – ritrovo in area superiore

Paths of freedom / Sentieri di libertà

con Mikey Kenney, Gianluca Cestone e Domenico Nappo

A seguire – area superiore

Gaglianoodstock

Serata di sinergia territoriale realizzata dal Forum Giovani di Calitri.

La Semina – il concerto

con

Eko Orchestra, Antonio Guerriero, Makardia, Friestk, Livio e Manfredi – Uranio Irpino, Musicamanovella e Zeketam.

Intervento a cura dei ragazzi di Fridays for Future

A seguire – area Ballodromo

La raccolta – Cionna chi non sponza

con A’ Cunvr’sazion e Banda della Posta – ospiti Vinicio Capossela, Armando Testadiuccello, Canio n’drandola e Giovanni Sicuranza.

A seguire – area campeggio

Il Maggese – Campeggio in tenda e suoni notturni

26 e 27 agosto – Località Gagliano – area superiore

Mostra fotografica sugli sposalizi di Simone Cecchetti

Sabato 27 agosto – Calitri

Località Gagliano

Mattina

ore 10.30 – area Neviera

Laboratorio musicato sulla RigenerAzione del suolo a cura di Terra Masta in collaborazione con “Mercato Genuino Clandestino”.

Ore 11 – SMAC Scuola Museo Arte Ceramica. Ex Istituto D’Arte Salvatore Scoca

Letture condivise dal corpo d’opera di Alfonso Nannariello

Ore 15.30 – area Neviera

Laboratorio di “Filosofia agricola” con Tlon di Andrea Colamedici e Maura Gancitano

Ore 17.00 – Località Gagliano – ritrovo in area superiore

Paths of freedom / Sentieri di libertà

con Mikey Kenney, Gianluca Cestone e Domenico Nappo

Ore 19 – Trebbiatrice

Dallo spreco allo ius cibi: verso la cittadinanza alimentare

con Andrea Segrè

Dalle ore 21 – Località Gagliano – area concerti

Vinicio Capossela in concerto

ROLLING SPONZ REVIEW – TUTTI IN UNA NOTTE

con Alessandro “Asso” Stefana, Andrea La Macchia, Giovannangelo de Gennaro, Irene Sciacovelli, Mikey Kenney, Peppe Leone, Sol Ruiz e Victor Herrero.

Ospiti:

Davide Ambrogio

Edda

Giovanni Truppi

John De Leo

Mara Redeghieri

Micah P. Hinson

Pietro Brunello

A seguire

Electro Organic Orchestra

