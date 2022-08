Piazza piena a Lioni per i Tiromancino, torna il concertone dell’Alta Irpinia

24 SHARES Condividi Tweet

“E’ stato bello rivedersi così in tanti nella nostra piazza”. Il sindaco di Lioni Yuri Gioino non nasconde la soddisfazione per l’ennesimo successo del concertone del 17 agosto. L’appuntamento, ormai ben consolidato dell’estate in Alta Irpinia, tornava dopo due anni di stop a causa della pandemia. “Abbiamo scommesso sui Tiromancino, ben sapendo che rispetto a scelte fatte negli anni scorsi si rivolgono a un pubblico diverso, più maturo. La risposta della piazza è stata ottima e rivederla gremita è stata una immensa gioia per tutti noi. Ringrazio quanti hanno collaborato materialmente alla riuscita dell’evento e gli sponsor che ci hanno creduto”.

Oltre 10mila le persone arrivate a Lioni per assistere alla performance di Federico Zampaglione e la sua band, che con il tour 2022 festeggia il 30esimo anno di attività. Un concerto senza fronzoli, con tutti i più grandi successi firmati Tiromancino e le chitarre del cantautore romano protagoniste della scena. Sul palco per alcuni secondi anche la figlia di Zampaglione, nata dal suo primo matrimonio con Claudia Gerini: per lei la dedica della canzone “Immagini che lasciano il segno”, scritta appositamente nel 2014. In chiusura la popolarissima ed elegante “Due destini”.

“Ieri grande atmosfera a Lioni. Eravamo tantissimi e ci siamo divertiti come pazzi. Ora un po’ di vacanza e ci rivediamo a settembre”, scrive sui social la band postando foto e video della serata.

Condividi su: