Il vino dei tre confini: Calici in centro a Lacedonia

La Pro Loco “Gino Chicone” Lacedonia APS è lieta di presentare il nuovo appuntamento dell’evento degustativo che anima, da anni, il centro storico della cittadina richiamando il pubblico ad una vera e propria festa dei sapori e delle tradizioni. Questa edizione si arricchirà di dibattiti e degustazioni guidate condotte da: Paola Restelli – Wine Immersive Ambassador, Simone Feoli – docente Nazionale ONAV Campania.

Lacedonia è terra di confine: Campania, Puglia e Basilicata incidono con le proprie caratteristiche nell’anima della nostra cittadina. Questa edizione di “Calici in Centro” intende celebrare questo valore, esaltando le sfumature che caratterizzano le tre aree limitrofe e permettendo al vino di diventare il protagonista assoluto di un viaggio sensoriale tra le tre regioni di confine. Lo stesso vitigno, nell’ottica della propria paternità territoriale, esprime le caratteristiche dell’area in cui è stato allevato ed il pubblico, attraverso gli assaggi guidati dagli esperti, sarà coinvolto in questa intrigante analisi. Un vero e proprio percorso dove il vino condurrà gli ospiti tra sapori, storie, tecniche e tradizioni.

Programma della serata:

Ore 19:45 piazzale Casa Comunale

Presentazione introduttiva a cura di Paola Restelli ed apertura dei banchi di degustazione presso la Porta del Sole

Ore 20:30 piazzetta Nicola Vella

Apertura del salotto degustativo a cura di Paola Restelli

Ore 21:00 Via Pennino (Largo Bortone)

Apertura del laboratorio di degustazione tecnica guidata da Simone Feoli

Cantine in degustazione: Cantina Due Palme Cellino San Marco (BR) – Cantine Costantinopoli Canosa (BAT) – Cantine di Venosa (PZ) – Cantina Colli Cerentino Rionero (PZ) – Cantina Ripanero Rionero (PZ) – Cantine del Notaio Rionero (PZ) – Cantina Polito Agropoli (SA) – Cantina MITO Nusco (AV) – Cantina Frascione “SCATEDDA” Bisaccia (AV) – Cantina del Taburno Foglianise (BN) – Terre Stregate Guardia Sanframondi (BN) – Cantina La Guardiense Guardia Sanframondi (BN).

