Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha fatto tappa questa mattina in Valle Caudina per un incontro con gli amministratori della zona, tra cui il presidente dell’Asi Pasquale Pisano, la consigliera provinciale, Caterina Lengua e il sindaco di Rotondi, Giuseppe Ilario. Al centro della discussione i prossimi interventi relativi al completamento dell’asse attrezzato Paolisi-Pianodardine. I lavori riguarderanno la “Realizzazione della Tangenziale delle Aree Interne – Terzo Lotto Roccabascerana-Altavilla Irpina” – primo stralcio. Con decreto della Giunta Regionale della Campania è stato accordato un importo pari a 79.082.470,62 euro. Nelle prossime settimane si procederà con la gara d’appalto.

“Siamo vicini a un traguardo importante. Ora va impressa un’accelerazione per completare un’opera strategica per collegare il capoluogo alla Valle Caudina. Bisogna assolutamente puntare sull’asse attrezzato, che è l’unico progetto concreto su cui investire, mettendo definitivamente da parte altre fantasiose ipotesi di strutture viarie che avrebbero costi e tempi improponibili. Per essere chiari e come sottolineato nell’ambito della riunione, la Provincia non andrà avanti sul progetto del traforo. In un’ottica di collaborazione con l’Asi e i Comuni interessati, la Provincia valuta la possibilità di farsi carico della gestione dell’asse attrezzato. C’è la disponibilità da parte dell’Ente della gestione della strada, dopo l’attività condotta in fase di progettazione definitiva/esecutiva degli ultimi mesi – spiega il presidente Buonopane – Allo stesso tempo, cercheremo di programmare le azioni per il prossimo futuro finalizzate al completamento del terzo e quarto lotto”.

Nel corso della tappa in Valle Caudina, il presidente Buonopane ha fatto visita all’istituto omnicomprensivo “De Sanctis” di Cervinara, ospite della dirigente Antonia Marro, per verificare insieme al dirigente dell’Area Tecnica della Provincia alcuni interventi di manutenzione straordinaria da eseguire. “Saranno inseriti nell’agenda delle priorità dei lavori di edilizia scolastica che stiamo programmando”, assicura il presidente Buonopane.

