Tartufi, a Montella sanzioni ai cercatori abusivi

Si è svolta nella giornata di domenica 18 dicembre 2022 una importante operazione congiunta da parte della polizia municipale di Montella e delle guardie giurate dell’Accademia Kronos delle sezioni Provinciali di Avellino e Salerno in merito al contrasto dell’abusivismo nella cerca e raccolta del tartufo nero nel territorio del comune di Montella.

I cercatori controllati sono stati numerosissimi come le segnalazioni e le sanzioni elevate. Numerose infrazioni sono state riscontrate in merito all’utilizzo di un numero di cani superiore al limite consentito dalla legge, che prevede un utilizzo massimo di due cani adulti ed un cucciolo. Per tale motivo sono state elevate sanzioni per violazioni della legge Regionale 13/2006.

Alcuni cercatori dovranno, pena elevazione di sanzioni, esibire i microchip dei cani, entro una settimana, alla polizia municipale di Montella. L’afflusso continuo di cercatori abusivi, per la maggior parte di fuori provincia, danneggia gravemente la raccolta regolare, oltre a foraggiare un mercato illegale ed incontrollato di tartufo.

Le guardie giurate di Accademia Kronos e la Polizia Municipale di Montella, da sempre attente ed impegnate al controllo del territorio in merito ad abusi su caccia, tartufi, funghi, sversamento di rifiuti e utilizzo illecito ed illegale del territorio, ribadiscono con fermezza che il rispetto delle leggi e il benessere animale sono uno scopo ed una missione a cui non vogliono rinunciare e che si impegneranno in modo sempre più approfondito, avvalendosi anche di moderni strumenti tecnologici quali droni e fototrappole, nel contrasto alle illegalità ricadenti nelle rispettive competenze. Ovviamente saranno predisposti anche servizi notturni per contrastare la vietatissima pratica della ricerca notturna…

I cercatori controllati ed in regola, hanno espresso tutto il loro apprezzamento per il lavoro svolto dalle guardie, che tutelano in primis i diritti di chi rispetta le regole. Nella stessa giornata, altre guardie Kronos e gli agenti della polizia Municipale del comune di San Michele di Serino hanno continuato un importante lavoro di microchippatura nel comune della valle del Sabato, che ha portato, dopo un controllo porta a porta, alla regolarizzazione di oltre 130 cani.

I nostri amici a quattro zampe, hanno il diritto, oltre che legale, anche morale di vivere una vita dignitosa e serena; pertanto invitiamo sempre tutti i proprietari di cani a microchipparli, anche per contrastare il problema del randagismo e degli abbandoni. E per rintracciare il proprietario nel caso il cane si smarrisse. Come sempre chi è in regola ha tutto da guadagnare dai controlli effettuati dalle nostre guardie.

Chi è interessato ad impegnarsi nella tutela della natura e degli animali e volesse aderire ad Accademia Kronos, può inviare una mail a avellinoak@gmail.com ed entrare nella grande famiglia Kronos.

