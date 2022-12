Al Castello Ducale di Bisaccia le opere di Michela Strollo

20 SHARES Condividi Tweet

Martedì 20 dicembre, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dal Museo Archeologico di Bisaccia, nella sala esposizioni del Castello Ducale Pignatelli, apre al pubblico la personale d’arte contemporanea dal titolo “Questa sono io”, che vedrà in esposizione le opere dell’artista irpina Michela Strollo.

“Di origini salernitane, ma irpina di adozione – afferma Viviana Miele, curatrice dell’esposizione – la Strollo si è formata presso l’Istituto d’arte di Calitri. Suoi soggetti preferiti sono i volti femminili che rappresenta attraverso colori variopinti e forme tondeggianti, soffermandosi su elementi ricorrenti, quali ad esempio gli occhi e il cuore. Varie le tecniche compositive sperimentate: dal graffito alle tempere, dai colori a olio agli acrilici, non tralasciando la produzione di opere in carta e graphos. L’arte ha un ruolo fondamentale nella vita di Michela e con questa sua mostra personale rivela se stessa attraverso figure femminili declinate in varie pose e contesti: dal lato selvaggio, quello più istintuale dell’esistenza, al più raffinato ed elegante. Numerose le collettive cui ha finora partecipato e in diverse città: da Avellino a Trento, da Laviano a Forte dei Marmi, da Roma a Novara: sue opere sono state esposte anche in Costarica e in Venezuela”.

“Con la personale di Michela Strollo che ospitiamo all’interno degli spazi del Castello Ducale – spiega Giuseppe Ciani, assessore comunale delegato – si chiude il programma di esposizioni temporanee e di attività culturali organizzate dalla nostra struttura per il 2022: una ulteriore e preziosa opportunità per visitare sia il castello sia il museo archeologico di Bisaccia nell’ambito delle festività natalizie, durante le quali sarà rispettato il normale orario di apertura”.

Sarà possibile visitare la mostra dal 20 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023, con ingresso gratuito, tutti i giorni (escluso il lunedì mattina) dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

