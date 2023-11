Terremoto Irpinia, a Lioni cittadinanza onoraria al Genio Guastatori Esercito

20 SHARES Condividi Tweet

In occasione del 43esimo anniversario del terremoto dell’Irpinia, il Comune di Lioni organizza la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito. Il Consiglio comunale è convocato per giovedì 23 novembre 2023 alle ore 18.00 presso la sala consiliare.

Interverranno il sindaco e i consiglieri comunali; il colonnello Andrea Cubeddu, comandante del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta; Annamaria Vicari, direttrice dell’INGV sez. Irpinia; Luigi Zarrilli, ricercatore INGV.

“Come amministrazione comunale, certi di interpretare il sentimento di gratitudine dell’intera comunità, sentimento non ancora sopito nonostante siano trascorsi 43 anni – dichiara il primo cittadino Yuri Gioino -, abbiamo voluto manifestare con il conferimento della cittadinanza onoraria la perenne riconoscenza della popolazione di Lioni nei confronti degli uomini e delle donne del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta per l’operato e la vicinanza ricevuti nei giorni drammatici del sisma”.

L’occasione sarà anche utile a diffondere la cultura della prevenzione antisismica nelle giovani generazioni. In mattinata l’Autorità militare, a partire dalle ore 9.15, sarà presso l’Istituto comprensivo “Iannaccone” di Lioni per il saluto del dirigente scolastico, un’informativa sul terremoto a cura dell’INGV e alle ore 12.01 il solenne minuto di silenzio in memoria delle vittime.

L’intero programma è organizzato dal Comune di Lioni in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – sezione di Grottaminarda e l’I.C. “Iannaccone” di Lioni. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Condividi su: