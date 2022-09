Toni Ricciardi eletto alla Camera

10 SHARES Condividi Tweet

Dopo la pesante sconfitta, in Italia, in Campania e nei collegi uninominali, il partito democratico irpino può esultare per il risultato di Toni Ricciardi. L’accademico con origini di Castelfranci è deputato, eletto con il voto degli italiani all’estero, ripartizione Europa.

