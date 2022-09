Seggiovie del Laceno, contratto firmato

10 SHARES Condividi Tweet

Ieri mattina al Comune di Bagnoli Irpino c’è stata la firma tra amministrazione e società vincitrice della gara per le nuove seggiovie del Laceno. “Dopo qualche difficoltà di carattere burocratico, finalmente la stipula del contratto con la Dopplemayr Italia per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie alla sostituzione degli impianti funiviari del Laceno – fa sapere il sindaco Filippo Nigro -. E, contestualmente, si è proceduto alla consegna del servizio di progettazione ed alla consegna dei lavori per l’immediato inizio della rimozione degli impianti esistenti e dei manufatti attinenti.

“Adesso davvero non ci dovrebbero essere più ostacoli. Con impianti di ultima generazione, moderni ed innovativi, sarà possibile rilanciare la nostra stazione sciistica. E con il previsto ampliamento dei servizi, sia nel periodo invernale che in quello estivo, il Laceno potrà diventare il riferimento turistico regionale ed anche oltre, a vantaggio di tutto il territorio. Un futuro prospero per il nostro Laceno, che abbiamo inseguito con tenacia, comincia oggi a essere non più un sogno, ma una realtà che si avvicina sempre di più“.

In Comune c’era anche l’amministratore delegato di Doppelmayr Italia, Georg Gufler, insieme alla delegazione altoatesina. La società con sede in provincia di Bolzano dovrà smontare gli impianti esistenti, rifare i nuovi e provvedere alle opere accessorie.

