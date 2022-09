Irpinia: vince Rotondi, Petracca sconfitto

10 SHARES Condividi Tweet

Gianfranco Rotondi vince la sfida dell’uninominale irpino. Per lui e la coalizione circa 60mila voti, pari al 32,9 per cento. Vittoria per Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati. Sconfitto Maurizio Petracca e la coalizione di centrosinistra, con il 30 per cento e 5000 voti di scarto rispetto a Rotondi. Terzo Michele Gubitosa e il M5s con il 28,88 per cento. Azione-Italia Viva intorno al 5 per cento con Stefano Farina.

‘Buongiorno Irpinia. Perché inizia un nuovo giorno – scrive Rotondi su fb -. La nostra provincia condivide una scelta di cambiamento nella quale intende far pesare le proprie aspettative. Cercherò di essere all’altezza di questa rappresentanza. E’ la sfida più impegnativa della mia non breve esperienza politica. Vorrò portarla avanti con gli amici che mi hanno sostenuto,e con quanti hanno espresso diversamente la propria preferenza. Mi congratulo con i candidati miei competitori, che hanno ottenuto risultati significativi,e sicuramente collaboreranno – nelle rispettive responsabilità – a un disegno di riscatto dell’Irpinia‘.

Al Senato vince nel collegio uninominale Avellino-Benevento Giulia Cosenza del centrodestra: per lei oltre il 35%. Carlo Iannace del Pd si ferma al 27%, Maura Sarno (M5S) al 24%.

