Transizione ecologica, Sibilia in visita alla IIA di Flumeri con i vigili del fuoco

Venerdì 19 novembre alle ore 16 il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia sarà in visita allo stabilimento IIA di Flumeri con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Parisi, il Direttore Centrale Logistica e responsabile parco mezzi Ing. Nanni, il Direttore Regionale Ing. Franculli, il Comandante Provinciale di Avellino Ing. Bellizzi.

La delegazione, che sarà accolta dal Chairman e CEO Ing. Antonio Liguori, visiterà Industria Italiana Autobus, unica azienda in Italia che produce autobus, impegnata a sviluppare e produrre i mezzi necessari alla transizione ecologica adottata dal nostro Paese.

L’intento della visita istituzionale è quello di conoscere lo stato dell’arte dell’industria italiana e di acquisire le conoscenze necessarie per meglio utilizzare le risorse destinate alla decarbonizzazione, così come previste dai piani del PNRR. Si ricorda che per il solo Corpo dei Vigili del Fuoco le risorse ammontano a oltre 400 milioni.

