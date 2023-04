Tre liste, la sfida di Sant’Angelo dei Lombardi

16 SHARES Condividi Tweet

Tre liste a Sant’Angelo dei Lombardi per le amministrative del 14 e 15 maggio. In campo la consigliera comunale uscente Rosanna Repole, già tre volte sindaco in passato. Contro di lei il segretario di circolo Pd Gabriele Santoro e l’imprenditore Gianni Romano, con cinque anni fa sfiorò l’elezione in consiglio nelle fila dell’opposizione. Non sarà della partita il sindaco uscente Marco Marandino.

Lista Comunità attiva – candidato a sindaco Rosanna Repole

Marco Amoroso De Respinis, Gianluca Antoniello, Eustachio De Nicola, Mario Del Goleto, Antonio Fischetti, Immacolata Giusto, Gianvito Imbriano, Michele Gerardo Imbriano, Raffaele Montemarano, Michele Policano, Rossana Sena, Agnese Siconolfi

Lista Insieme per Sant’Angelo – candidato a sindaco Gabriele Santoro

Angelo Michele Amoroso De Respinis, Arcangelo Basso, Pietro Camoia, Alessandro Colagrossi, Filomena Elena Del Genio, Luisa Donatiello, Alberto Ferrantino, Rocco Fasano, Filomena Contino, Giuseppe Martinelli, Guglielmo Petito, Enzo Signorelli

Lista Alternativa – candidato a sindaco Gianni Romano

Giuseppe Marra, Angela Gelsomino, Roberto Castellano, Diego Guglielminetti, Francesco Matteo, Vito Brunone, Leonardo Santorelli, Robertino Meninno, Carmine Antonio Uva, Concetta Castaldo

