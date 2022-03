Ucraina, fiaccolata a Lacedonia con i rifugiati in Alta Irpinia

20 SHARES Condividi Tweet

Lacedonia scende in piazza per la pace. L’appuntamento è per lunedì 7 marzo alle 18.30, la fiaccolata per dire no alla guerra in Ucraina partirà da piazza Tribuni. “Si allargano le adesioni alla fiaccolata, che a questo punto diventa una manifestazione di tutta l’Alta Irpinia. Facciamo sentire compatta la voce del nostro territorio contro la guerra”, commenta il sindaco Antonio Di Conza. All’evento infatti parteciperanno le amministrazioni comunali di tutta l’Alta Irpinia e i centri di accoglienza e integrazione Sai di Bisaccia, Calitri, Conza della Campania, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo dei Lombardi e Villamaina, oltre a quello di Lacedonia e a numerose associazioni.

