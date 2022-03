Vallata, l’Istituto Fermi aderisce al Rendez-vous en Europa

16 SHARES Condividi Tweet

L’Istituto Superiore “Fermi” Di Vallata guidato da D.S. Silvana Rita Solimine, da sempre sensibile allo studio delle lingue straniere, ha aderito al progetto Scambio culturale-linguistico “Rendez-vous en Europa” nell’ambito Etwinning con il Lycée Gaspard Monge di Charleville-Mézières. L’obiettivo del progetto è offrire l’opportunità agli allievi dell’Istituto di rapportarsi con i loro coetanei d’Oltralpe.

Il progetto ha coinvolto gli alunni della 1, 2 e 3 A, indirizzo ITE-AFM, coordinati dalla Prof.ssa Anna Mitrione, in riferimento alle tematiche dell’Agenda 2030. Va sottolineato che tale evento arricchisce la crescita personale dei ragazzi attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali e l’educazione alla comprensione internazionale e alla pace. Il progetto di scambio-online con classi francesi consolida la consapevolezza dell’identità europea e dell’appartenenza al Vecchio Continente, offrendo agli studenti l’opportunità di un costruttivo arricchimento culturale che comprenda oltre gli aspetti della vita scolastica, ciò che sta aldilà delle mura liceali inserendosi nel quotidiano dei partecipanti.

Dal punto di vista linguistico lo scambio dà agli studenti la possibilità di utilizzare la lingua straniera e di fare esperienza diretta della lingua vista nella sua complessità culturale e comunicativa. Il progetto di scambio sviluppa anche sicurezza e lo spirito di coesione all’interno del gruppo classe e la capacità di cooperazione, integrazione e accoglienza dell’altro. Ecco perché, il 06/04/2022 si terrà un incontro online con i partners francesi nell’auditorium dell’Istituto per discutere di ecologia, riscaldamento globale e di come i ragazzi debbano comportarsi per evitare sprechi energetici.

