Vallesaccarda: incidente in autostrada, bus nella scarpata

I vigili del fuoco di Avellino alle ore 4:00 della notte appena trascorsa sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli-Canosa nel tratto in direzione Napoli nel territorio del comune di Vallesaccarda al km 101 per un incidente stradale che ha visto coinvolte cinque autovetture e un autobus il quale si è ribaltato ed è finito al di sotto di una scarpata. A bordo del bus c’erano 38 persone più i due autisti.

“Abbiamo recuperato una persona deceduta e 14 persone ferite che sono state affidate ai sanitari del 118 delle moltiplici ambulanze intervenute sul posto e trasportati presso vari ospedali tra Avellino – Benevento ed Ariano Irpino“, fanno sapere i Vigili del Fuoco. La persona deceduta era alla guida di una delle auto.

Sono cinque le squadre dei caschi rossi che stanno operando sul posto tre da Avellino due dal distaccamento di Grottaminarda uno dal distaccamento di Bisaccia. Il bus è stato recuperato e riportato sulla carreggiata per essere messo in sicurezza ed esplorare il suo interno al fine di verificare se ci sono ulteriori persone coinvolte con esito negativo anche la scarpata è stata verificata e non si sono rinvenute ulteriore persone coinvolte al momento si stanno recuperando i bagagli delle persone e mettendo in sicurezza lo scenario.

