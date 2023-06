Frane a Castelfranci, cinque punti critici

12 SHARES Condividi Tweet

La situazione resta complicata a Castelfranci e in particolare sulla ex Statale400. Le piogge di sabato scorso hanno provocato frane e smottamenti in almeno cinque zone del Comune altirpino. Ancora interrotta la viabilità tra Castelfranci e Torella dei Lombardi, dove i tecnici della Provincia hanno effettuato i primi lavori e i sopralluoghi. In alcuni punti della strada la carreggiata ha ceduto, in altre zone del paese si sono aperte delle voragini. Si attende la relazione dei geologi per capire gli interventi da mettere in campo e soprattutto i tempi per la riapertura dell’arteria.

Il cantiere impedisce di fatto di percorrere la vecchia Ofantina in direzione Avellino. Per raggiungere il centro di Castelfranci c’è la deviazione obbligata per le contrade Braudiano e Vallicelli. Ora però si teme che nuove precipitazioni possano peggiorare il quadro. Castelfranci è zona ad alta franosità e di conseguenza si punta da un lato a ripristinare la viabilità, dall’altro a definire un cronoprogramma di interventi in modo da rendere più sicuro il territorio.

