Villamaina, Trunfio batte Stefania Di Cicilia

Nicola Trunfio è il nuovo sindaco a Villamaina per 17 voti. Finisce 382 voti per Trunfio contro 365 per Di Cicilia. Hanno votato in 1.175 persone. Sconfitta quindi la prima cittadina dopo due mandati consecutivi.

Lista DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE PER VILLAMAINA con Stefania Di Cicilia sindaco: voti 365

Nicola Capobianco 27

Paolino Di Ieso 51

Vincenzo Di Marino 46

Giovanni Famiglietti 18

Lorenza Lepore 38

Michele Montuori 35

Antonio Palermo 25

Angelo Salierno 39

Giuseppe Trunfio 66

Maria Valentino 14

Lista TRADIZIONE E FUTURO con Nicola Trunfio sindaco: voti 382

Francosco Caloia 13

Teresa Caputo 12

Raffaele Di Ieso 48

Giuseppe Di Marino 26

Germano Di Rienzo 44

Giuseppe Genua 32

Vincenzo Iaccheo 36

Gioacchino Mastrominico 56

Marco Salierno 30

Tina Salierno 66

