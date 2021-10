Bagnoli Irpino, la rivincita di Filippo Nigro

14 SHARES Condividi Tweet

I votanti sono stati 2.222. E con oltre il 39% dei consensi vince le elezioni amministrative Filippo Nigro. Un ritorno nel municipio di Bagnoli Irpino dopo il 2018, anno in cui gli fu preferita Teresa Di Capua come candidata. Per Nigro è una rivincita. L’avversario fino alla fine è stato Dario Di Mauro, che con Bagnoli Fenix raccoglie il 37,31% dei consensi. Arriva terza Marilena Vivolo, che ottiene il 20,25% dei voti. Scrutinio emozionante a Bagnoli, un testa a testa che si è risolto alle ultime battute.

Lista IMPEGNO COMUNE con Marilena Vivolo sindaco: 450

Domenico Buccino 18

Aniello Cione 11

Luca De Marco 70

Giuseppina Di Crescenzo 40

Ciro Di Martino 13

Alfonso Frasca 27

Alessandro Frasca 52

Andrea Gatta 17

Loretta Meloro 10

Angelo Nigro 41

Giuseppe Vivolo 13

Incoronata Vivolo 51

Lista UNA NUOVA ALBA con Filippo Nigro sindaco: 884

Domenico (detto Menco) Buccino 141

Alessio Cione 109

Andrea Cione 57

Rolisa Corso 72

Mario Di Mauro 28

Carmela Gambale 22

Grazia Maria Lepore 62

Michelino Nicastro 78

Giuseppe Preziuso 23

Agnello Roberto Tammaro 26

Giulio (Di Bruno) Tammaro 41

Concetta (detta Tittina) Vivolo 81

Lista BAGNOLI FENIX con Dario Di Mauro sindaco: 829

Tommaso Boccia 88

Maria Rachele Branca 56

Angelica Ciletti 15

Antonio Dell’Angelo 39

Antonio (Zi F’rele) Di Capua 113

Dino Carlo Imperiale 62

Aniello Labbiento 89

Salvatore Lenzi 47

Giovanni Meloro 64

Michelangelo Patrone 31

Giuseppe (Padredenari) Preziuso 24

Giulio Tammaro 60

