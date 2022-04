Vini irpini al Vinitaly con Confagricoltura Avellino

14 SHARES Condividi Tweet

Confagricoltura Avellino sarà presente al Vinitaly 2022 con le cantine associate e con i suoi dirigenti. L’Organizzazione Provinciale di Avellino, nei giorni di lunedì 11 e martedì 12 aprile, organizza due momenti di degustazione dei tre vini DOCG della Provincia nel padiglione di Confagricoltura nazionale (Hall D Stand G2/3/4E- H2/3/4 – I2/3/4).

Il primo giorno, dalle ore 16 alle ore 17, saranno in degustazione i due bianchi DOCG, Fiano di Avellino e Greco di Tufo, proposti in abbinamento con i cantucci alla canapa preparati e presentati dall’azienda agrituristica “Nonna Rosina” di Nusco. Il secondo giorno, sempre dalle ore 16 alle ore 17, sarà in degustazione il corposo rosso Taurasi DOCG con i caciocavalli proposti dall’azienda agricola “Serroni” di Bisaccia. Sarà un ulteriore occasione per far conoscere ed assaggiare dei vini unici nel panorama nazionale, orgoglio della nostra terra, di cui sono espressione unica ed identitaria.

