Zona rossa ad Ariano Irpino, Gambacorta: ‘La proroga ci danneggia’

20 SHARES Condividi Tweet

Protesta contro la proroga della zona rossa ad Ariano Irpino l’ex sindaco Domenico Gambacorta. Per l’esponente di Forza Italia la misura è eccessiva e sta creando problemi all’economica locale. Inoltre, scrive su Facebook, non sarebbe stato ancora fatto un adeguato screening sul territorio cittadino, nonostante gli annunci. Il Tricolle oggi sfiora i 150 casi di contagio e rappresenta uno dei più grandi focolai del coronavirus in Campania.

“Le tre ordinanze De Luca riguardanti il Comune di Ariano, in vigore dal 15 marzo, hanno sancito: il divieto assoluto di allontanamento dal territorio comunale; il divieto di accesso di non residenti ad Ariano; la sospensione delle attività degli Uffici Pubblici. Ma c’è una ulteriore conseguenza non prevista dalle Ordinanze e determinata da voci incontrollate e incontrollabili secondo cui gli Arianesi sarebbero pericolosi e persino contagiosi.

Questo è falso e pericoloso e rischia di mettere in ginocchio tutta la filiera agricola zootecnica e alimentare. Mette in difficoltà tante attività Industriali e commerciali, non collocate ad Ariano, che non possono contare sulla forza lavoro dei nostri concittadini. In tutta Italia, per comprovate esigenze lavorative, ci si può recare al lavoro nelle aziende autorizzate a proseguire l’attività produttiva.Per gli arianesi questo non è possibile. Le ordinanze emesse da De Luca – la terza solo per Ariano – determinano conseguenze incalcolabili per l’economia della nostra città.

Inoltre, tenere ancora chiusi importanti uffici territoriali presenti nella nostra città (Genio Civile, Inps, Agenzia delle Entrate, Distretto Sanitario e Piano di Zona Sociale) mette in difficoltà una utenza che proviene da un bacino di oltre 80 mila abitanti in un momento in cui cittadini e imprese hanno maggiormente bisogno di questi uffici. Infine, dal 31 marzo scorso Ariano attende “il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari” promessi dal Governatore. Quanto tempo dobbiamo ancora aspettare?”, è il suo post sui social.

Comments

comments

Condividi su: