In occasione del 42esimo anniversario del terremoto in Irpinia, la Consulta dell’Edilizia della Provincia di Avellino chiama a confronto ordini professionali e comparto del mondo delle costruzioni. Il grido “Fate presto” stavolta cristallizza l’attuale momento che vive il settore delle costruzioni in un territorio che ancora si lecca le ferite dal 1980, oggi di nuovo messo a dura prova alle luce delle recenti modifiche normative ad incentivi fondamentali quale il superbonus.

Un focus, quindi, anche sulle progettazioni di rigenerazione urbana da realizzare attraverso il Pnrr che possono rappresentare il reale volano del rilancio anche del mondo delle costruzioni. L’appuntamento è per mercoledì 23 novembre, a partire dalle ore 10:30 presso la Sala Assembleare della sede di Confcommercio, in via Salvatore De Renzi 28. A seguire, dalle ore 11:00, interverranno i presidenti degli Ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Commercialisti e Geometri, poi delle associazioni datoriali della filiera dell’edilizia.

