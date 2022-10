24 SHARES Condividi Tweet

L’Alta Irpinia protagonista dell’Autumn School nell’ambito di Arìnt Master di II livello in Architettura e Progetto per le Aree Interne e per i Piccoli Paesi promosso dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II – DiARC Dipartimento di Architettura. L’importante appuntamento formativo si svolgerà a Torella dei Lombardi e a Morcone (BN) dal 24 al 28 ottobre prossimi. Ricco il programma di incontri, lezioni, seminari.

Il Master tende alla formazione di una figura professionale consapevole della complessità tecnica e culturale dell’intervento nei centri storici delle aree interne e dei piccoli paesi, che possa operare, di concerto con altri specialisti, con competenza e qualità nell’intero processo di produzione edilizia, nonché indirizzato al soddisfacimento della domanda di alta formazione tecnico-scientifica e di aggiornamento culturale, proveniente da una vasta gamma di attività e di professionalità collegate alla messa in sicurezza, alla ricostruzione, al restauro, al recupero, alla rigenerazione, e alla riqualificazione sostenibile ed energeticamente efficiente. Finalità del master è quella di formare soggetti professionali con competenze specialistiche di carattere interdisciplinare e multidimensionale riguardo i temi della progettazione del recupero edilizio, urbano e ambientale, sempre più centrali nella cultura del progetto e fondamentali per la definizione della qualità dell’habitat.

Soddisfazione viene espressa da Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi: “Siamo orgogliosi – dice – di poter ospitare presso il nostro castello tanti incontri previsti dalla scuola autunnale del master dedicato alla progettazione per le aree interne ed i piccoli paesi. Torella rappresenta un esempio interessante di piccolo centro delle aree interne della Campania dall’imponente patrimonio storico e culturale e sul quale avviare un’intensa sperimentazione orientata al recupero, alla riqualificazione sostenibile dal punto di vista ambientale ed energetico”.

Si inizia il prossimo 24 ottobre alle ore 16.00 presso il Castello Ruspoli con il Seminario introduttivo con dibattito sui libri “Contro i Borghi” (a cura di Filippo Barbera, Domenico Cersosimo, Antonio De Rossi) e “Rigenerazione Urbana, un glossario” ( a cura di Giampiero Lupatelli e Antonio De Rossi) Dopo i saluti di Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi, intervengono Bruno Discepolo, Assessore all’Urbanistica della Regione Campania, Michelangelo Russo, Direttore del DiARC-UNINA, Adelina Picone, Coordinatore Master ARINT.

L’introduzione è affidata a Sabrina Lucatelli, Direttrice di Riabitare l’Italia. Interviene Antonio De Rossi, Politecnico di Torino. Ne discutono Francesco Monaco, IFEL Responsabile Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi politiche europee, Marco Bussone, Presidente Nazionale UNCEM. Concludono i docenti e gli allievi del Master ARINT. Nei giorni successivi si alterneranno incontri e seminari dedicati ai temi dei turismi e della rigenerazione, del design e della rifunzionalizzazione con focus su Valle Ufita e Alta Irpinia e particolare riferimento alle politiche Snai. La giornata conclusiva si svolgerà, invece, a Morcone presso il Centro Universitas.

