ACCA software è “Campione della crescita 2023”

ACCA ha ottenuto da La Repubblica ‘Affari & Finanza’ e dall’istituto tedesco di qualità ITQF il riconoscimento di azienda Campione della Crescita 2023 che la certifica tra le aziende italiane con il maggior tasso di crescita negli ultimi tre anni

“Arriva un grande riconoscimento per l’impegno che ogni persona di ACCA ha profuso nel suo lavoro in questi ultimi anni. L’Istituto Tedesco Qualità ITQF e Repubblica classificano ACCA software tra le prime 430 aziende “CAMPIONI DELLA CRESCITA 2023”, le aziende italiane in maggiore espansione economica e che con la propria creatività e competitività hanno sfidato la crisi e dato un forte impulso al Paese Italia. Penso che sia un bel segno per il SUD dell’Italia e, vista la crescita sui mercati internazionali della nostra azienda, per l’Italia nel mondo. Il lavoro, la dedizione e l’ingegno possono tutto!”

Così Antonio Cianciulli CMO &CCOdi ACCA. Nonostante la crisi che negli ultimi anni ha toccato quasi tutti i settori dell’economia, c’è un’Italia dinamica ed innovativa, che attraverso nuovi prodotti, servizi ed anche esportazioni a livello mondiale, crea posti di lavoro e distribuisce benessere e ricchezza nel territorio. A questa Italia l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) ha dedicato il suo ultimo studio “I campioni della crescita”, selezionando le aziende-motore della ripresa in base alla crescita media annua nel triennio 2018-2021.

Il progetto, nato in partnership con La Repubblica Affari&Finanza, vuole premiare le imprese che grazie alla loro creatività e competitività hanno sfidato la crisi sanitaria dando un forte impulso al paese Italia. Lo studio, partito da una long listdi 50mila aziende, è stato condotto prendendo in esame dati di bilancio, fatturato, risultati operativi e organico dell’ultimo triennio delle aziende candidate, per selezionare quelle con maggiore crescita organica e migliore capacità imprenditoriale.

ACCA software, superando i criteri rigorosi di selezione dell’Istituto tedesco, è tra le aziende a più alto tasso di sviluppo, rientrando nella short listdelle PMI valutate come Campioni della Crescita 2023.

ACCA conquista così un altro prestigioso riconoscimento che gli permette di rafforzare la propria identità e posizionarsi tra le migliori aziende italiane di successo: essere tra i Campioni della Crescita significa infatti essere un’azienda che ha incrementato ricavi e assunzioni, un’azienda che crea lavoro sul territorio italiano e che grazie alla propria capacità creativa e dinamica dimostra e conferma la propria solidità.

Per Christian Bieker, direttore dell’Itqf, ente indipendente leader in Europa nelle indagini di qualità, “ricevere il riconoscimento per le proprie prestazioni imprenditoriali deve essere un enorme motivo di orgoglio, oltre che la prova visibile e ufficiale del proprio successo aziendale”.

Guido Cianciulli, CEO di ACCA, commenta: “Siamo orgogliosi di essere stati indicati come esempio e modello di crescita. Siamo davvero orgogliosi per questo riconoscimento che premia il nostro impegno che, in questi anni complessi, ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari, di essere riconosciuti come un partner affidabile per i nostri clienti, e di rappresentare un porto sicuro per tutte le persone che ci hanno scelto e che ci scelgono ogni giorno per trovare nuove opportunità di lavoro.Questo premio dimostra l’impegno proficuo svolto da tutto il team di ACCA, che ha contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Il nostro progetto non si ferma qui e intendiamo proseguire ulteriormente nella strada di sviluppo del nostro Gruppo.”

