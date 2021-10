Addio a Gennaro Bellizzi, primario del Frangipane

14 SHARES Condividi Tweet

E’ scomparso questa mattina Gennaro Bellizzi, primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino e già direttore sanitario della struttura. 63 anni, è deceduto mentre si trovava nella sua abitazione per un improvviso attacco cardiaco. Bellizzi lascia la moglie e 5 figli.

I funerali del dottore si terranno domani, venerdì 29 ottobre, nella chiesa di San Ciro alle ore 15, partendo da via Campane numero 8.

Generoso Maraia, deputato M5S: “Oggi è un altro giorno triste per Ariano e tutta la provincia di Avellino: l’improvvisa scomparsa del dottor Gennaro Bellizzi. Noto cardiologo, è stato tra le voci più autorevoli che hanno cercato sempre di dare un contributo positivo, fatto di idee e proposte, alla intera comunità irpina. Ricordo il suo impegno per il potenziamento dell’ospedale di Ariano, e della eccellenza raggiunta dal reparto di cui era primario. E’ stato un punto di riferimento per tutti, per la sua sensibilità ed umanità che è riuscito a trasmettere, anche e soprattutto durante il periodo del covid vissuto ad Ariano in prima linea. Se ne va una persona molto stimata, sia professionalmente che umanamente. Porgo le mie più sentite condoglianze ai familiari”.

