Al via il premio letterario ‘L’inedito – sulle tracce del De Sanctis’

Scatta il conto alla rovescia per il Premio letterario nazionale “L’Inedito – sulle tracce del De Sanctis” giunto alla sua XV edizione, organizzato dalla casa editrice Delta 3 di Grottaminarda e dai Comuni di Andretta (capofila), Lacedonia, Bisaccia, Monteverde, Zungoli. Il concorso letterario, che non prevede quote di iscrizione, si divide in quattro sezioni: poesia, romanzo, racconto, testo teatrale e ha l’obiettivo di scoprire e promuovere nuovi autori, dando la possibilità ai vincitori di pubblicare i loro inediti.

Nell’ambito della rassegna la giuria consegnerà il premio speciale, intitolato ad Alfonso Nannariello, nelle mani di un artista locale che si sarà contraddistinto per la valorizzazione del territorio e che potrà esporre le opere nel foyer del teatro comunale di Andretta e in una sede messa a disposizione dai Comuni aderenti all’iniziativa. Inoltre, verrà assegnato il premio per la critica letteraria denominato “Sulle tracce del De Sanctis” ad uno scrittore di rilievo nazionale. Le opere e la scheda di adesione dovranno pervenire entro il 31 luglio 2022 al seguente indirizzo: inedito@delta3edizioni.com Per il bando completo e ogni altra informazione utile gli interessati possono visitare la pagina Facebook del premio (https://www.facebook.com/premioineditodesanctis) o rivolgersi alla Delta 3 Edizioni.

