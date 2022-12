Andretta, il Premio letterario “L’Inedito – sulle tracce del De Sanctis”

Il Premio Letterario Nazionale “L’Inedito – sulle tracce del De Sanctis”, dopo un lavoro organizzativo molto intenso, che ha visto le giurie impegnate per diverse settimane, taglierà il nastro della XV edizione il 10 dicembre 2022 alle ore 16.30 presso l’Auditorium Comunale di Andretta, in Largo Incoronatella.

Il prestigioso appuntamento culturale, voluto e organizzato dalla casa editrice Delta 3 di Grottaminarda, ha registrato il supporto come partner di una folta aggregazione di Comuni, tra i quali Andretta (capofila), Ariano Irpino, Bisaccia, Cairano, Calitri, Grottaminarda, Lacedonia, Lioni,Monteverde, Morra De Sanctis, Sant’Angelo dei Lombardi, Sant’Andrea di Conza, Torella deiLombardi, Zungoli. Tra i patrocini morali figurano anche quelli della Giunta della Regione Campania e della Provincia di Avellino. A sostenere la XV edizione del premio anche Classici Contro, Humanitas Nova, Panathlon Club Ariano Irpino, Associazione Pro Loco Andretta, Pro Loco Cairano, Associazione Arcobaleno, Rotary Avellino Est e Rotary Goleto, Istituto di Istruzione Superiore“Giuseppe De Gruttola” di Ariano Irpino.

A condurre la serata di gala saranno Paola Pepino, poetessa e scrittrice, ed Enzo Costanza, autore diprogrammi televisivi e giornalista. L’evento sarà seguito da Prima Tivvù e Telenostra. Nutrito l’elenco dei premi che saranno conferiti. Oltre alle sezioni in gara (poesia, romanzo, racconto, teatro), saranno consegnati dai rappresentanti delle amministrazioni comunali i premi “Paesi in Lettere” a cui seguiranno quelli delle Associazioni. Ben cinque i riconoscimenti speciali: “Comune di Andretta, “Alfonso Nannariello”, “Franco Dragone”, “Francesco De Sanctis” e “Cultura”.

La serata si aprirà con un intervento su Pier Paolo Pasolini del professore Angelo Favaro dell’Università “Tor Vergata” di Roma. Previsto nel corso della manifestazione un tributo al compianto Franco Dragone a cura dell’Associazione Arcobaleno con il supporto della Pro Loco di Cairano. Le musiche che accompagneranno la serata saranno eseguite dalla Banda Città di Andretta.

Silvio Sallicandro patron della manifestazione: «Abbiamo sempre trovato nei libri stimoli per nuove idee e dietro i libri persone, luoghi, profumi. E dunque noi siamo diventati i titoli che produciamo e distribuiamo. Il fiume della creatività umana trova la sua foce espressiva in un “delta” ricchissimo di rivoli. Il Premio l’Inedito è come un postino che porta all’indirizzo dei lettori le “belle lettere” scritteda altri».

Michele Miele sindaco di Andretta: «Siamo onorati di ospitare ad Andretta la XV edizione del Premio Letterario L’Inedito. Sarà un momento importante sul versante culturale e, al tempo stesso, l’occasione per presentare un territorio che ancora nutre voglia e capacità di ritrovarsi a sostenere una iniziativa di forte impatto. Inoltre, questo appuntamento rimanda alle comunità un segnale carico di speranza per una rinascita voluta e realizzata coinvolgendo tante competenze presenti in Irpinia. Tra le tante cose belle mi piace sottolineare con commozione l’attribuzione di un premio speciale intitolato al nostro indimenticabile Franco Dragone».