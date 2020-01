20 SHARES Condividi Tweet

Italia all’avanguardia in Europa nelle politiche per le aree interne, Italia che però deve accelerare se vuole ricavare risultati concreti per quei territori che vanno sempre più spopolandosi. E l’emergenza non può attendere i tempi lunghi della burocrazia. Questo è il quadro emerso, in sintesi, dall’interrogazione oggi alla Camera dei Deputati presentata al ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, dai deputati del Partito Democratico Chiara Gribaudo e Enrico Borghi. Il tema erano le misure volte al contrasto dei fenomeni dell’abbandono e dello spopolamento delle aree interne e montane e proprio Borghi, in passato anche consigliere del Governo sulla materia, ha chiesto a Provenzano di procedere in maniera spedita. “Acceleriamo sulla spesa dei fondi in favore di Comuni e privati, approviamo i decreti attuativi che dal 2017 impediscono la piena fruizione della legge sui Piccoli Comuni e lavoriamo per creare un fondo ad hoc per le aree interne sulla programma comunitaria 2021-2027. Questo chiediamo al Governo”, ha detto in Aula.

Richieste che interessano da vicino anche la provincia di Avellino, dove è in vita da cinque anni il Progetto pilota Alta Irpinia, cioè la sperimentazione della Snai. “Oltre alla frattura storica tra Nord e Sud stanno emergendo sempre più altre divaricazioni territoriali. La questione appenninica è emblematica delle aree interne e marginali del Paese – ha spiegato il ministro -. Ma l’Italia finora attraverso la Strategia nazionale Aree interne è stata un riferimento a livello europeo. Oggi però dobbiamo trasformare la sperimentazione in politica attiva”. Come farlo? Secondo Provenzano, estendendo ad altri territori la Snai, dando sempre più centralità ai Comuni e rafforzando il comitato nazionale aree interne. Ma “le Regioni dovranno valutare ciò che finora ha funzionato e cosa no”, ha chiarito. Un punto interessante anche per il nostro territorio. E poi, “dobbiamo prevedere un meccanismo premiale per stimolare le aree a fare bene, semplificate le procedure, chiedere la localizzazione delle imprese e rafforzare la banda larga”.

