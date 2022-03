14 SHARES Condividi Tweet

Sei voti ciascuno, ma per lo statuto l’eletto è il più giovane. Il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, esponente di Italia Viva, è quindi il nuovo presidente dell’Ato rifiuti. “Sconfitto” il primo cittadino di Summonte Pasquale Giuditta, espressione Pd. Nel consiglio entra il neo sindaco di Teora Pasquale Chirico.

“L’elezione del sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, alla guida dell’Ato rifiuti della provincia di Avellino testimonia che il rinnovamento amministrativo e politico trova, finalmente, spazio in provincia di Avellino. E’ evidente, nonché sonora, la sconfitta dell’arroganza politica dimostrata fin qui dal consigliere regionale del Pd, Maurizio Petracca. Gli amministratori irpini in seno al consiglio dell’Ato rifiuti hanno voluto testimoniare nausea per un modo di condurre le vicende politiche dentro e fuori dal Pd”. Lo affermano in una nota i dirigenti provinciali di Noi di Centro a margine del voto.

In lizza c’era solo la lista “Ambiente e Territorio”, frutto d’un accordo politico tra il Partito Democratico e Italia Viva. I consiglieri eletti sono: Jessica Tomasetta, Pasquale Giuditta, Nicolino Rossi, Vito Pelosi, Roberto Cardinale, Vittorio D’Alessio, Fabio Della Marra Scarpone, Luigi Cella, Antonio Mercogliano, Bruno Francesco Petruzziello, Pasquale Chirico, Francesco Masi.

