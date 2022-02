Atripalda, nasce la federazione regionale delle Misericordie

14 SHARES Condividi Tweet

Dopo l’autonomia del coordinamento di Avellino, le Misericordie della Regione Campania si sono riunite ad Atripalda nella sede della locale confraternita. Numerosissime le misericordie presenti e tante altre collegate da remoto, l’incontro è uno di quelli che faranno la storia del movimento in regione Campania.

Le confraternite sono l’organizzazione di assistenza e di promozione sociale ed umana maggiormente diffuse ed articolate su tutto il territorio regionale, sono state chiamate da Gabriele Lucido, nominato dal presidente nazionale a far nascere la federazione, ad approvare lo statuto della nascente federazione campana delle Misericordie.

La confederazione nazionale ha scelto ormai da tempo, in modo deciso e condiviso, di accrescere la propria democrazia interna dando luogo al decentramento delle decisioni e per questo all’autonomia. Per fare ciò è stato dato vita ad una articolazione territoriale fondata sulle conferenze regionali e sui coordinamenti di zona, attraverso la quale le singole misericordie possono confrontarsi congiuntamente con il corrispondente livello della pubblica amministrazione.

Gabriele Lucido con grande soddisfazione per il risultato ottenuto, per la maturità dimostrata dalle singole associate nell’assunzione di una grossa responsabilità, il presidente designato, ha ringraziato i coordinatori provinciali, Domenico Di Ruocco per Napoli e Caserta, Vincenzo Aquino di Avellino, Nicola Maiello per Benevento e Gerardo Iannone per Salerno, i consiglieri nazionali Mariamichela Acampora e Marco Curcio, per il loro impegno dato nell’ottima riuscita dell’assemblea con oltre l’ottanta per cento delle misericordie presenti. I lavori sono stati aperti dal presidente nazionale Domenico Giani, già capo della gendarmeria del Santo Padre e il correttore Don Pompilio che ha fatto una preghiera con tutti i volontari presenti.

Il presidente regionale designato per portare a termine questo lungo percorso e che nei prossimi giorni alla presenza del Notaio sottoscriverà la nascita della federazione, afferma: tale svolta non è necessità di trovare nuovi modi di essere Misericordia oggi, ma di ritrovare il senso di un’azione di carità che ritorni ai fondamentali principi delle nostre origini ed alle radici Cristiane e della rivoluzione dell’Amore. Lucido conclude: “La federazione avrà il compito d’interfacciarsi con le amministrazioni provinciali e regionali, seguirà le indicazioni della conferenza Episcopale Regionale per la formazione etica e spirituale, non più il volontariato quale soggetto chiamato solo alla manovalanza”.

