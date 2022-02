Ofantina, Anas: ‘Entro aprile fine lavori al viadotto di Manocalzati’

20 SHARES Condividi Tweet

“Avanzano i lavori di manutenzione programmata in corso sul viadotto Montechiuppo della strada statale 7 “Appia” (itinerario Ofantina), nel territorio comunale di Manocalzati, per un investimento complessivo di circa 1,3 milioni di euro. Allo stato attuale sono già stati completati il cordolo per le barriere e realizzata l’impermeabilizzazione, la posa in opera di binder e tappeto e la realizzazione dei giunti di dilatazione per una lunghezza complessiva di oltre metà dell’impalcato, nonostante alcuni rallentamenti delle attività dovuti a difficoltà da parte della impresa esecutrice nell’approvvigionamento di taluni materiali ed alle avverse condizioni meteorologiche di parte del periodo invernale”. Lo comunica Anas in una nota nella quale annuncia i prossimi interventi.

“Attualmente, in corrispondenza del km 309,488, è necessaria l’attivazione del senso unico alternato, regolato da semaforo, per permettere lo svolgimento delle attività in piena sicurezza. Entro questa settimana è previsto l’avvio delle attività di posa in opera delle barriere; con il completamento di questo lavoro e le successive verifiche si procederà poi al “ribaltamento” del cantiere (con cambio di corsia, previo spostamento dei new-jersey e realizzazione di segnaletica orizzontale), programmato in orario notturno con l’interdizione al transito completa del viadotto prevista per una sola notte. L’ultimazione delle attività principali è fissata entro il prossimo mese di aprile, con il conseguente ripristino della viabilità lungo l’intera tratta stradale”, conclude la nota.

Condividi su: