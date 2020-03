22 SHARES Condividi Tweet

“Lo sforzo più grande lo stanno compiendo i medici e gli infermieri della provincia di Avellino, ai quali va tutta la mia ammirazione. Ma debbo fare i complimenti anche al mio mondo, quello del volontariato, che sta dando prova di grande abnegazione“. Gabriele Lucido, governatore della Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi, sta vivendo giornate intense nell’emergenza coronavirus.

“Ho mia figlia a Milano, rimasta in Lombardia responsabilmente. Lei è al sicuro e rispetta ogni prescrizione, ma come padre non nascondo l’apprensione – dice -. Ma qui in Alta Irpinia si lavora tanto e dobbiamo contribuire a difenderci dal virus. Davanti all’ospedale di Sant’Angelo abbiamo appena provveduto a un camper pre-triage, in collaborazione con l’Asl di Avellino“.

Se le attività ambulatoriali e molti servizi sono sospesi, l’azione della Misericordia continua su altri fronti. Prosegue per esempio il trasporto dei dializzati. E la consegna a domicilio di beni alimentari e farmaci continuano. “Altra novità della giornata – aggiunge Lucido – è l’estensione del servizio da Sant’Angelo a Guardia Lombardi e Morra De Sanctis grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali. Stiamo operando per tantissime persone anziane e nonostante le tante richieste siamo in grado di far fronte ai bisogni. Questo – precisa – soltanto grazie al numero elevato di volontari. Ognuno di loro sta operando in condizioni di sicurezza come previsto da decreti e ordinanze“.

La situazione in Alta Irpinia è ancora sotto controllo. Intorno all’ospedale Criscuoli il camper sarà una garanzia contro accessi impropri, come richiesto nei giorni scorsi da vari movimenti, per evitare eventuali contagi tra il personale medico e infermieristico. Ma la guardia resta alta. “Dal punto di vista sociale – chiude il numero uno della Misericordia – non riscontriamo problemi. Forze dell’ordine e Istituzioni stanno facendo bene il proprio lavoro, supportati anche dalla popolazione. Ma bisogna ancora resistere“.

