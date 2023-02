Bisaccia, a San Valentino visite al Castello

14 SHARES Condividi Tweet

Nell’ottica di promuovere un avvicinamento sempre più coinvolgente del pubblico soprattutto verso il patrimonio archeologico e monumentale meno esplorato, ma non meno significativo, il comune di Bisaccia propone in occasione della giornata degli innamorati una suggestiva visita guidata al Museo Archeologico e al Castello Ducale Pignatelli.

Un invito a visitare e conoscere il nostro patrimonio culturale insieme alle persone amate, per condividere le emozioni e la gioia che l’archeologia suscita in chi vi si accosta: il 14 febbraio le coppie che insieme vorranno visitare il polo museale avranno diritto ad un biglietto omaggio. La promozione sarà valida per la visita alle collezioni permanenti (museo e pinacoteca), alle sale e al giardino superiore del castello e alla personale di pittura del maestro Maurizio Nittolo.

“Cerchiamo di compiere sempre più significativi progressi nella valorizzazione turistica del nostro patrimonio culturale e identitario – spiega l’assessore comunale delegato, Giuseppe Ciani – invitando questa volta i visitatori nel giorno di San Valentino a vivere un viaggio tra le esperienze umane, artistiche e architettoniche che la nostra cittadina ha espresso nei secoli: un percorso ricco di emotività, di passione, di partecipazione e, naturalmente, di sentimento”.

Appuntamento, dunque, al Museo martedì 14 febbraio (info 082789196) nei consueti orari di apertura: 11.00-13.00, 17.00-19.00 (www.museobisaccia.it).

