Petracca: ‘Risultato straordinario per Bonaccini’

10 SHARES Condividi Tweet

“Con oltre tremila iscritti che hanno deciso di prendere parte alle Convenzioni di circolo per il congresso nazionale del Partito Democratico, abbiamo registrato in Irpinia tre importanti giornate di partecipazione. È chiaro come i nostri iscritti abbiano compreso il momento che il partito sta vivendo decidendo di dare il proprio contributo con entusiasmo”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Petracca.

“L’esito del voto – aggiunge Petracca – è incontrovertibile perché assegna circa l’80% dei consensi a Stefano Bonaccini a conferma di come la sua candidatura abbia saputo attecchire sui nostri territori e abbia saputo suscitare speranza di cambiamento e voglia di partecipare. Il resto poi l’ha fatto la capacità di radicamento di una classe dirigente che sta vivendo questo fase costituente del nostro partito con impegno e serietà. Bonaccini si è imposto praticamente in tutta Italia, prevalendo sugli altri candidati in 19 Regioni su 20. La sua candidatura ha convinto per cultura di governo e capacità di sintonizzarsi con la società reale“.

“Adesso – così conclude il consigliere regionale – è tempo di prepararci con la stessa dedizione all’appuntamento delle Primarie del 26 febbraio affinché ancora una volta ci sia una partecipazione corale e convinta, che sia da ulteriore stimolo per la costruzione di un partito che sappia parlare alle persone, che sappia essere dentro le questioni reali, che sappia essere portavoce di una comunità che cerca riferimenti saldi”.

Condividi su: