Furgone in fiamme a Castelfranci, si indaga

I carabinieri vogliono vederci chiaro sull’episodio della notte scorsa a Castelfranci. In contrada Vallicelli un furgone in sosta è stato avvolto dalle fiamme. Insieme ai militari della stazione di Montella è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella. Intorno alla mezzanotte di ieri 9 febbraio le fiamme sono state spente, l’area è stata messa in sicurezza e non si sono registrati ulteriori danni. Ma si sta lavorando per capire la natura del rogo.

