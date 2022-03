Calitri: tentato furto in un bar-tabacchi, refurtiva recuperata

16 SHARES Condividi Tweet

Verso l’una di stanotte è stato tentato un furto in un bar-tabacchi, in una stazione di servizio di Calitri lungo la SS 401 – Ofantina: il furto non si è concretizzato poiché i ladri, forse avvisati da vedette, sono stati costretti alla fuga nelle campagne circostanti immediatamente prima dell’arrivo di varie pattuglie della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.

La refurtiva (cartoni con stecche di sigarette e monete asportate dalle slot machine) recuperata dai Carabinieri della locale Stazione all’esterno dell’esercizio commerciale, è stata restituita all’avente diritto. Indagini in corso.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.

