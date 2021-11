Città dell’Alta Irpinia, è Cresta il vicepresidente

14 SHARES Condividi Tweet

Sarà il sindaco di Castelfranci, Generoso Cresta, il vicepresidente dell’area pilota dell’Alta Irpinia. La nomina è stata ufficializzata nel corso della prima riunione del comitato di coordinamento, presieduto da Giancarlo De Vito. Nello stesso incontro via libera per il primo cittadino di Andretta, Michele Miele (foto in basso), che sarà il segretario del gruppo dei 25 sindaci.

Il comitato è composto da De Vito, Miele e Cresta e inoltre da Antonio Di Conza, Adriano Mazzone, Guido Cipriano e Amado Delli Gatti e tornerà ad incontrarsi il prossimo 19 novembre per affrontare i primi provvedimenti. L’urgenza è stabilire la destinazione dei 7 milioni di euro messi a disposizione dal Governo, l’individuazione del tratto stradale su cui intervenire.

Sono stati inoltre suddivisi i piani di intervento per mettere al lavoro concretamente gli altri 18 sindaci. Istruzione, sanità, digitalizzazione, trasporti, ambiente-turismo-agricoltura, infrastrutture.

