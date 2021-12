Città dell’Alta Irpinia, sei commissioni: ‘Dovranno progettare’

14 SHARES Condividi Tweet

Prima plenaria della Città dell’Alta Irpinia dopo l’elezione a presidente di Giancarlo De Vito. La riunione giovedì pomeriggio a Calitri. Diverse le assenze: Nusco, Calabritto, Caposele, Sant’Andrea di Conza e Rocca San Felice. Ma il lavoro dei sindaci prosegue con la creazione delle commissioni. Tutti i paesi, ad eccezione di Nusco che non ha espresso preferenze, parteciperanno a due gruppi di lavoro. Sei gli ambiti individuati: istruzione e formazione; sanità; marketing e turismo; ambiente; infrastrutture, trasporti e digitalizzazione; agricoltura e attività produttive. “Ogni idea o bisogno va comunicato alla commissione competente che la valuta, la sottopone al comitato di coordinamento e il comitato riferisce all’assemblea”, spiega il presidente De Vito.

Nel suo intervento sottolinea pure: “Il fattore tempo gioca contro. Me ne sto accorgendo nei colloqui quasi quotidiani con l’Agenzia per la Coesione. Darsi un’organizzazione, individuare gli obiettivi e chi fa cosa, è l’unico modo per aggirare l’ostacolo tempo e fare ciò che dovremmo”. Su tutto resta da risolvere il rebus del Comune capofila (leggi qui per saperne di più). “Senza capofila il sistema si blocca. Ora ad esempio dal ministero non sanno sul bilancio di quale Comune attribuire i fondi per pagare i quattro esperti del concorso per i tecnici al Sud – aggiunge De Vito -. Vorremmo fare prima di Natale un incontro con tutti gli amministratori dell’area pilota per far sì le informazioni siano nella disponibilità di tutti i consiglieri comunali, finora questo è mancato”, dice il sindaco di Aquilonia che chiarisce: “Le commissioni non devono rincorrere i bandi, ma progettare ciò che serve al territorio. La ricerca del finanziamento viene dopo”.

LE COMMISSIONI

Istruzione e formazione: Villamaina (coordinatore), Sant’Angelo, Lacedonia, Senerchia;

Sanità: Bagnoli, Bisaccia, Caposele, Castelfranci, Senerchia (coordinatore);

Marketing e turismo: Bagnoli, Caposele, Castelfranci, Cairano, Calabritto, Montella, Monteverde, Rocca, Andretta (coordinatore), Sant’Angelo, Villamaina, Guardia, Cassano;

Ambiente: Cairano, Montella, Calitri, Monteverde, Torella (coordinatore), Morra, Teora, Lioni, Conza, Cassano;

Infrastrutture, Trasporti e digitalizzazione: Andretta, Calabritto, Morra, Rocca (coordinatore), Teora, Lioni, Conza, Sant’Andrea di Conza, Torella;

Agricoltura e attività produttive: Lacedonia (coordinatore), Guardia, Sant’Andrea di Conza.

