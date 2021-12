Progetto Pilota, il rebus del Comune capofila

14 SHARES Condividi Tweet

La prima tegola per il nuovo corso del Progetto pilota Alta Irpinia si abbatte sull’assemblea un mese dopo l’elezione del nuovo presidente. “Bisogna individuare un Comune capofila“, comunica ai sindaci Giancarlo De Vito. Non una questione di lana caprina perché senza il capofila la macchina burocratica della Strategia nazionale aree interne si blocca. “Dall’Agenzia per la Coesione devono attribuire sul bilancio di un Comune i fondi per pagare i quattro esperti che ci invieranno. A loro risulta ancora Nusco come capofila. Dobbiamo in tempi strettissimi individuarne uno nuovo e capire già stasera qual è la procedura corretta per farlo”, aggiunge il presidente.

Insomma, il cambio di leadership non genera in automatico il cambio del capofila, serve un passaggio formale. La consigliera delegata da Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole, propone Calitri: “Visto che la sede è qua, alla Comunità montana, sarebbe naturale scegliere questo paese”. La proposta trova una disponibilità di massima del sindaco Michele Di Maio, che si riserva di confrontarsi entro 24 ore con i suoi uffici. L’idea non dispiace pure al collega di Cairano Luigi D’Angelis che aggiunge: “Fermo restando che quello del capofila è solo un passaggio propedeutico a costituire un organismo con autonomia statutaria e finanziaria, un’agenzia speciale o un’agenzia di sviluppo, per la piena operatività della Città dell’Alta Irpinia“.

Ma il primo cittadino di Cassano Irpino Salvatore Vecchia pone un problema di natura politica. “Il capofila domina il processo e deve essere Aquilonia. Non vorrei che scegliendo Calitri o un qualsiasi altro paese, il presidente De Vito si ritrovi a ricoprire un ruolo di sola facciata. Perché formalmente è il capofila a fare tutto”, dice.

D’Angelis prova a rassicurare: “Convenzione alla mano possiamo definire nero su bianco le competenze in capo al capofila e al presidente, così da non creare ambiguità”. Per Yuri Gioino, sindaco di Lioni, occorre rinviare la scelta per “avere certezza giuridica che la procedura da adottare sia quella valida”. “Le altre aree pilota della Campania – suggerisce Amado Delli Gatti per Torella dei Lombardi – hanno come capofila la Comunità montana”. Nicola Trunfio, fascia tricolore di Villamaina, evidenzia: “Penso sia sbagliato scegliere Aquilonia solo perché il presidente ora è De Vito. I presidenti passano, i capofila no. Nessuno dei nostri Comuni ha una struttura adeguata a far fronte alla mole di lavoro che il Pnrr ci auguriamo possa generare. Poi magari scopriremo che ci stiamo solo illudendo a riguardo. Meglio però un Comune grande, come Lioni, Montella o Sant’Angelo, con una dotazione organica un po’ più numerosa”.

L’assemblea decide, quindi, di non decidere e il presidente De Vito chiosa: “Chiederò meglio all’Agenzia della Coesione già domani, vediamo se la soluzione Comunità montana può andare bene. Poi faremo un passaggio nei consigli comunali”.

