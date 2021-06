18 SHARES Condividi Tweet

Continua il trend in discesa sul contagio Covid in Irpinia. Oggi l’Asl Avellino ha comunicato la positività di 3 persone, su 280 tamponi effettuati: 1 a Nusco, 2 a Roccabascerana. Domenica l’azienda ne aveva registrati 8 su 489 test: 6 a Monteforte, 1 a Montefalcione a 1 a Santa Paolina.

I Vaccini. Sempre domenica sono state 2601 le dosi inoculate. Sono aperte le prenotazioni per l’Open Day Pfizer di martedì 22 giugno. Saranno attivi tutti i Centri Vaccinali, ad esclusione di Monteforte Irpino e Ariano Palazzetto dello Sport impegnati con le dosi di richiamo. I Centri Vaccinali saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ad eccezione dei Centri Vaccinali di Flumeri, Montemarano, Vallata e Bisaccia, aperti dalle ore 8.00 alle ore 14.00, e dei Centri Vaccinali di Avellino, Grottaminarda e Montefalcione, aperti dalle ore 8.00 alle ore 24.00. L’iscrizione è aperta a tutti i cittadini, residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni. L’adesione alla Piattaforma Regionale Sinfonia per la Campagna Vaccinale anti-Covid 19 non pregiudica l’iscrizione agli Open day promossi dall’Asl di Avellino sul territorio provinciale, fa sapere l’Asl Pertanto tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino, sia quelli iscritti in piattaforma che non ancora registrati sulla Piattaforma Regionale Sinfonia, possono aderire agli Open Day, prenotandosi nella piattaforma dedicata all’evento.

Per aderire all’Open Day è possibile prenotarsi sulla piattaforma: http://opendayvaccini.soresa.it fino ad esaurimento posti.

